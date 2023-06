Visite d’un atelier de vitrail et démonstration Atelier vitrail « In Vitraux Veritas » Curzay-sur-Vonne, 15 septembre 2023, Curzay-sur-Vonne.

Visite d’un atelier de vitrail et démonstration 15 – 17 septembre Atelier vitrail « In Vitraux Veritas » Gratuit. Entrée libre.

Serge Elphège mêle l’art contemporain à l’héritage des arts appliqués, pour revisiter une somptueuse technique du passé : le vitrail.

« Ma matière première est avant tout la lumière que je rêve de maîtriser et d’exalter ».

L’artiste joue des combinaisons et des ressources infinies offertes par ce matériau de transparence, qui reflète les sources lumineuses, naturelles ou artificielles. Il qualifie d’ailleurs ses œuvres d’art de « sculptures lumière ».

La lumière comme la matière sont sculptées pour faire émerger des formes inhabituelles, des objets en mouvement.

Il désacralise de ce fait le vitrail et ouvre son champs d’expérimentation en le transposant sur des supports multiples, des objets de la vie courante qu’il se plaît à détourner ; mobilier, miroir, paravent, lampe, suspension…

« Il s’agissait pour moi de créer un nouveau style de vitrail, plus contemporain, et plus proche de la sculpture de verre généreuse et sensuelle : du totem majestueux qui s’élève à la lampe triangle séduisante qui se pose ».

L’artiste apporte sans conteste un souffle nouveau à l’art du vitrail. Il l’envisage hybride et souligne sa malléabilité, en lui redonnant une transparence et une épaisseur singulière.

Découvrez, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cet atelier riche en savoir-faire et en créativité.

Atelier vitrail « In Vitraux Veritas » 4 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 85 78 38 11 https://www.courantsdart.com https://www.invitrauxveritas.com/home L’ancien local de la boulangerie, loué par la commune, a été transformé en atelier de vitrail depuis 2019 et ce lieu aura donné l’idée à Serge Elphège, de le partager pour en faire un espace d’exposition dédié à tous les métiers d’art et aux créateurs locaux et nationaux.

​​ Parking gratuit.

©Serge ELPHEGE