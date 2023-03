Le Vitrail se révêle Atelier Vitrail du Mont Royal Montréjeau Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Vitrail se révêle Atelier Vitrail du Mont Royal, 1 avril 2023, Montréjeau. Le Vitrail se révêle 1 et 2 avril Atelier Vitrail du Mont Royal Le vitrail se révèle Petits secrets de lumière Réception du public à partir de 10h juqu’à 18h avec : – visite de l’atelier, – explication des phases de fabrication, – présentation historique du vitrail et des différents styles, – démonstration de gestes professionnels, – explication et analyse d’oeuvres réalisées, – exposition de feuilles de verre remarquables, – conférence (10 personnes maximum sur inscription) les samedi et dimanche de 14h30 à 15h30 voire plus longtemps si enthousiasme. Atelier Vitrail du Mont Royal 224 chemin de la côte rouge 31210 Montréjeau Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.atelier-vitrail-delois.fr »}, {« type »: « email », « value »: « ateliervitrail.du.montroyal@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/deloisvitrail »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/ateliervitrail.montroyal/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

