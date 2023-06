Un atelier d’Art-vitrail bien vivant, passionné et animé Atelier vitrail du Léman Ville-la-Grand, 16 septembre 2023, Ville-la-Grand.

Un atelier d’Art-vitrail bien vivant, passionné et animé 16 et 17 septembre Atelier vitrail du Léman Entrée libre pour les particuliers. Les groupes voudront bien prendre RDV avec Marie ou Joëlle au préalable.

Un patrimoine toujours vivant : 800 verriers vitrail en France, qui avec passion font perdurer l’Art majeur du vitrail.

C’est l’ADN de l’Atelier Vitrail du Léman et de Marie-D. Bayle, maître artisan d’art et de Joëlle, Hugo et les stagiaires qui vous proposent de partager leur univers de couleurs et de lumière :

– restauration et conservation du patrimoine vitrail ancien (https://www.ateliervitrailduleman.com/restauration-conservation-)

– création du patrimoine de demain (https://www.ateliervitrailduleman.com/creation)

– centre de formation à l’art du vitrail (diplôme d’état/CAP arts et techniques du verre, option vitrail) (https://www.ateliervitrailduleman.com/formation-professionnelle)

– Club Vitrail (loisir) https://www.ateliervitrailduleman.com/club-vitrail-programme-inscription

Visite commentée de l’atelier et de ses vitraux d’exposition, du travail en cours. Ateliers coupe de verre animés par Hugo uniquement le samedi aux heures rondes, sur inscription (06.15.77.75.54)

Atelier vitrail du Léman 1 rue du commerce, 74100 Ville-la-Grand, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 09 83 38 85 34 http://www.ateliervitrailduleman.com [{« type »: « phone », « value »: « 0620666270 »}] [{« link »: « https://www.ateliervitrailduleman.com/restauration-conservation-« }, {« link »: « https://www.ateliervitrailduleman.com/creation »}, {« link »: « https://www.ateliervitrailduleman.com/formation-professionnelle »}, {« link »: « https://www.ateliervitrailduleman.com/club-vitrail-programme-inscription »}] Atelier de production de pièces uniques, restauration du patrimoine, formation professionnelle et stages loisirs Rez-de-Chaussée, aucune marche pour accéder au rdc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Marie-D. Bayle, Atelier Vitrail du Léman