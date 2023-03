Atelier d’Art Vitrail : la magie du verre et de la lumière au quotidien Atelier Vitrail du Léman, 28 mars 2023, Ville-la-Grand.

Atelier d’Art Vitrail : la magie du verre et de la lumière au quotidien 28 mars – 2 avril Atelier Vitrail du Léman

Depuis des siècles, le vitrail est partout : des petits aux grands édifices religieux ou publics, aux fenêtres / portes / plafonds de nos maisons d’habitation et appartements, dans les châteaux et autres manoirs, à l’hôpital, au restaurant, à la station de métro, les commerces, les crèches…

Le verre coloré et la lumière enchantent nos yeux depuis bien longtemps. Dans tous les styles, avec ou sans message, l’art majeur du vitrail – lien entre l’histoire et le 21ème siècle – est toujours présent et mystérieux.

Je vous invite à partager notre quotidien : la magie du verre et de la lumière.

– Mardi 28 mars : mode portes-ouvertes toute la journée

– Mercredi 29 mars : dédié aux groupes, sur rdv, co animé avec Joëlle et Hugo (apprenants vitraillistes)

– Jeudi 30 mars : dédié aux VIP, sur invitations

– Vendredi 31 mars : dédié aux groupes scolaires, sur rdv – Co animé avec Joëlle

– Samedi 1er avril :

10 et 11 heures : 2 ateliers « coupe de verre » destinés aux adultes sont prévus pour le uniquement sur rdv, animés par Hugo, apprenti vitrailliste.

après-midi : accueil des visiteurs l’après midi en mode « portes-ouvertes »

en binôme avec Peggy VERDILLON, artisan d’art abat-jouriste itinérante (de Chamonix), de « PEGGY Atelier & Studio de création », qui délaissera son van-atelier pour l’occasion et sera accueillie à l’atelier Vitrail du Léman samedi et dimanche, en mode « portes-ouvertes ».

– Dimanche 1er avril : accueil des visiteurs toute la journée en mode « portes-ouvertes » en binôme avec Peggy VERDILLON, artisan d’art abat-jouriste itinérante (de Chamonix), de « PEGGY Atelier & Studio de création »,

Atelier Vitrail du Léman 74100 Ville la Grand Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.ateliervitrailduleman.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliervitraildulemanrestauration »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/clubvitrailduleman/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

vitrail vitraux

©Bayle Marie-D./Atelier Vitrail du Léman