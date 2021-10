Saint-Caradec Saint-Caradec Côtes-d'Armor, Saint-Caradec Atelier vitrail de papier Saint-Caradec Saint-Caradec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Caradec

Atelier vitrail de papier Saint-Caradec, 28 octobre 2021, Saint-Caradec. Atelier vitrail de papier 2021-10-28 16:30:00 – 2021-10-28 18:00:00

Saint-Caradec Côtes d’Armor Saint-Caradec Atelier vitrail papier. Sur inscription. biblio.st-caradec@wanadoo.fr +33 2 96 25 09 14 Atelier vitrail papier. Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Caradec Autres Lieu Saint-Caradec Adresse Ville Saint-Caradec lieuville 48.19198#-2.84813