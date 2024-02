Atelier vitalité familles « Quelles sont mes priorités de parents ? » Figeac, mardi 27 février 2024.

Atelier vitalité familles « Quelles sont mes priorités de parents ? » Figeac Lot

Avec un animateur formé à la méthode mutualisation dynamique.

Un espace d’échange, de partage et de mutualisation qui réunit des mères, des pères ou des parents de différents horizons.

Un temps pour échanger des savoir-faire et savoir-être et expérimenter de nouvelles pistes.

Un lieu d’apprentissage de la mutualisation

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-02-27 16:00:00

centre social place vival

Figeac 46100 Lot Occitanie

L’événement Atelier vitalité familles « Quelles sont mes priorités de parents ? » Figeac a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Figeac