Atelier, visites “minute”, escape game… Musée d’art moderne de Collioure, 14 mai 2022 10:00, Collioure.

Nuit des musées Atelier, visites “minute”, escape game… Musée d’art moderne de Collioure Samedi 14 mai, 10h00 Entrée libre, selon la place disponible pour les ateliers.

Un atelier créatif, des visites “minute” de l’exposition Rafael Tur Costa, un passionnant Escape Game…

14 h à 17 h : Atelier créatif exploration de la pâte à carton pour composer un paysage en volume.

16 h et 17 h : Visite “minute” de l’exposition Rafael Tur Costa, 15 mn pour découvrir une oeuvre où il y a plus à voir qu’il n’y paraît.

18 h, 20 h et 21 h : Escape Game. Des énigmes, un code à déchiffrer, une clé à trouver : le musée devient le terrain de votre enquête.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Mis en place dans les années trente par le peintre Jean Peské (1870-1949), le musée d’Art moderne de Collioure rassemble des collections du début du siècle, ainsi que d’art contemporain.

https://villedecollioure.wixsite.com/museedartmoderne

Free entrance, depending on the space available for workshops. Saturday 14 May, 10:00

Set up in the 1930s by the painter Jean Peské (1870-1949), the Museum of Modern Art in Collioure brings together collections from the beginning of the century, as well as contemporary art.

14.00 a 17.00 horas: Taller creativo de exploración de la pasta de cartón para componer un paisaje en volumen.

16 h y 17 h: Visita “minuto” de la exposición Rafael Tur Costa, 15 minutos para descubrir una obra donde hay más que ver de lo que parece.

18:00, 20:00 y 21:00: Escape Game. Puzles, un código para descifrar, una clave para encontrar: el museo se convierte en el terreno de su investigación.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre, según el lugar disponible para los talleres. Sábado 14 mayo, 10:00

4 Route de Port-Vendres, 66190 Collioure, Occitanie, France 66190 Collioure Occitanie