Nanterre

du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à PEPITE PON Sur inscription

Découvrir les locaux de PEPITE PON et faire du networking PEPITE PON Université Paris Nanterre 92001 Nanterre Cedex Nanterre Quartier de la République Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T12:30:00 2021-10-04T13:30:00;2021-10-05T12:30:00 2021-10-05T13:30:00;2021-10-06T12:30:00 2021-10-06T13:30:00;2021-10-07T12:30:00 2021-10-07T13:30:00;2021-10-08T12:30:00 2021-10-08T13:30:00

