ATELIER VISITE EN FAMILLE ET CINÉ-GOÛTER Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Mayenne

ATELIER VISITE EN FAMILLE ET CINÉ-GOÛTER Cossé-le-Vivien, 23 mars 2022, Cossé-le-Vivien. ATELIER VISITE EN FAMILLE ET CINÉ-GOÛTER Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Cossé-le-Vivien

2022-03-23 14:00:00 – 2022-03-23 Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse

Cossé-le-Vivien Mayenne EUR 5 5 Pour débuter l’après-midi, profitez de votre venue au musée pour partir en famille à la découverte des « Voyages de Monsieur TATIN ». Une visite et un atelier «famille » à partir de 4 ans.

Atmosphères 53 vous propose ensuite un ciné-goûter dans l’auditorium du musée Robert Tatin et vous invite à découvrir les courts métrages. Visite-atelier 5€, Projection gratuite.

Attention places limitées, réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou sur www.musee-robert-tatin.fr Atelier visite en famille et ciné-goûter dans le cadre du Festival les Reflets du Cinéma de la Mer Noire. musee.tatin@lamayenne.fr +33 2 43 98 80 89 https://www.musee-robert-tatin.fr/ Pour débuter l’après-midi, profitez de votre venue au musée pour partir en famille à la découverte des « Voyages de Monsieur TATIN ». Une visite et un atelier «famille » à partir de 4 ans.

Atmosphères 53 vous propose ensuite un ciné-goûter dans l’auditorium du musée Robert Tatin et vous invite à découvrir les courts métrages. Visite-atelier 5€, Projection gratuite.

Attention places limitées, réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou sur www.musee-robert-tatin.fr Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Cossé-le-Vivien

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien, Mayenne Autres Lieu Cossé-le-Vivien Adresse Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Ville Cossé-le-Vivien lieuville Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Cossé-le-Vivien Departement Mayenne

Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosse-le-vivien/

ATELIER VISITE EN FAMILLE ET CINÉ-GOÛTER Cossé-le-Vivien 2022-03-23 was last modified: by ATELIER VISITE EN FAMILLE ET CINÉ-GOÛTER Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien 23 mars 2022 Cossé-le-Vivien mayenne

Cossé-le-Vivien Mayenne