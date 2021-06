Atelier : visite de l’atelier de Léa Croizon, céramiste Atelier de Léa Croizon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Calleville.

Atelier : visite de l’atelier de Léa Croizon, céramiste

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier de Léa Croizon

Présentation de l’Atelier : Présentation du lieu, du matériau et de ces divers outils pour le travail de la terre. Les différentes terres : faïence, grès, porcelaine. Présentations des recherches (présentation d’échantillons, engobes et émaux). Découverte du modelage : Initiation au modelage (pétrissage, façonnage…) afin de découvrir et explorer les sensations du travail de la terre.

3€, gratuit <18ans, places limitées à 8 personnes Présentation de l'atelier et atelier découverte du modelage Atelier de Léa Croizon 10 chemin du Parc, 27800 Calleville Calleville Eure

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00