Atelier Vision Board en partenariat avec CG Équilibre et Bien Être (Charlotte Gallet, thérapeute à Issoudun) Meunet-Planches, 13 février 2022, Meunet-Planches.

2022-02-13 14:30:00 – 2022-02-13 17:30:00

Meunet-Planches Indre Meunet-Planches

40 EUR 40 La visualisation permet de se connecter profondément à ses envies, à ses rêves et quoi de mieux pour parvenir à la vie de ses rêves que de « la voir » sous les yeux tous les jours ?

En clair :

– une méditation / visualisation pour vous connecter à vos désirs et activer les énergies positives ;

– la création de votre tableau de visualisation (ou vision board) pour ancrer vos désirs, activer la loi de l’attraction et attirer l’abondance au quotidien.

Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire et la place sera bloquée après réception du règlement.

Prévoyez une tenue dans laquelle vous vous sentez à l’aise et rayonnant(e) et de quoi vous hydrater.

Vous pouvez amener vos photos persos ou des images qui vous tiennent à cœur. Le matériel est fourni.

Tu souhaites plus d’abondance dans ta vie ?

Plus d’amour, plus de projets, la santé, l’argent, la réussite, le bonheur ???

parcdelesseps@gmail.com +33 6 16 59 26 44

Meunet-Planches

