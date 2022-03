Atelier “Vis ma vie de Sourd” Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier “Vis ma vie de Sourd” Médiathèque de la Canopée la fontaine, 25 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait de vivre dans le silence ? De ne pas être dérangé par le bruit, mais aussi d’être privé de tous les sons ? Nous vous proposons durant cet atelier de faire des jeux et de vivre des situations de la vie quotidienne, équipé d’un casque anti-bruit. Vous ressentirez les choses différemment ! Cet atelier est organisé dans le cadre du Mois Parisien du Handicap Enfilez un casque anti-bruit, et laissez-vous guider par les animateurs pour faire de cet atelier un moment ludique, où vous apprendrez à communiquer comme si vous étiez privé de votre audition ! Aux frontières du théâtre d’improvisation, de réflexions sur la perte de l’audition, et de jeux collectifs, cet atelier permet de se mettre à la place de personnes en situation de handicap souvent invisible, créant des difficultés de communication. Organisé dans le cadre du mois parisien du Handicap Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

A : Châtelet les Halles (Paris) (50m) 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (186m)

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://twitter.com/bibCanopee Atelier;Innovation;Solidarité

