Découverte d'un Atelier de conservation et restauration de tableaux et d'œuvres peintes Atelier Virginie K Strasbourg

Strasbourg

Découverte d’un Atelier de conservation et restauration de tableaux et d’œuvres peintes Atelier Virginie K, 1 avril 2023, Strasbourg. Découverte d’un Atelier de conservation et restauration de tableaux et d’œuvres peintes 1 et 2 avril Atelier Virginie K Virginie Khalfa est conservatrice et restauratrice de tableaux et d’œuvres peintes depuis une quinzaine d’années. Après plusieurs années à Paris, elle a ouvert son atelier à Strasbourg en septembre 2020, au sein du Parc Gruber (Koenigshoffen). L’atelier Virginie K intervient sur des œuvres peintes anciennes, modernes et contemporaines sur tout type de support (toile, bois, cuivre…).

A l’occasion des JEMA, l’atelier Virginie K vous propose de venir découvrir ses activités en ouvrant ses portes. Il sera possible de voir les outils, les adhésifs, les papiers et autres produits nécessaires pour conserver et restaurer les œuvres d’art. Plusieurs tableaux en cours de restauration seront visibles.

Si vous voulez en savoir davantage sur la restauration des œuvres, découvrir l’atelier et échanger avec la restauratrice, Virginie se fera un plaisir de vous parler de son métier.

Avis aux passionnés et aux curieux. Atelier Virginie K 91 C Route des Romains, 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

