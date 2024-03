Atelier vins prestigieux et chocolats d’exception Chai de vinification du Château de Calavon 12 avenue de Badonviller 13410 Marseille Lambesc, vendredi 22 mars 2024.

Atelier vins prestigieux et chocolats d’exception Chai de vinification du Château de Calavon 12 avenue de Badonviller 13410 Marseille Lambesc Bouches-du-Rhône

Cet atelier est une initiation aux accords entre les chocolats d’exceptions de la Chocolaterie Mathieu TABORCIA venus de Trinité et Tobago, d’Équateur, du Vietnam, du Brésil et d’ailleurs et les vins prestigieux vinifiés dans Les Vignobles Michel AUDIBERT

Cet atelier est une initiation aux accords entre les chocolats d’exceptions de la Chocolaterie Mathieu TABORCIA venus de Trinité et Tobago, d’Équateur, du Vietnam, du Brésil et d’ailleurs et les vins prestigieux vinifiés dans Les Vignobles Michel AUDIBERT, Château de Calavon dans l’appellation coteaux d’Aix-en-Provence, le Jas des Papes en Chateauneuf-du-Pape et le Domaine du Pavillon en Crozes-Hermitage.

Venez marier 5 chocolats 100% origine créés par Mathieu TABORCIA avec 5 cuvées prestigieuses issues des Vignobles Michel AUDIBERT.

Atelier d’une durée d’une heure et limité à 8 participants.

Réservation indispensable :

10h30 à 11h30

12h00 à 13h00

14h00 à 15h00

16h15 à 17h15 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Chai de vinification du Château de Calavon 12 avenue de Badonviller 13410 Marseille 12 avenue de Badonviller

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@chateaudecalavon.com

L’événement Atelier vins prestigieux et chocolats d’exception Lambesc a été mis à jour le 2024-03-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc