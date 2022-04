Atelier vins & fromages Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Atelier vins & fromages Léognan, 14 avril 2022, Léognan. Atelier vins & fromages Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux Léognan

2022-04-14 – 2022-04-14 Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux

Léognan Gironde Léognan Les Jeudis Fromagers d’Olivier

Bousculons les idées reçues que seuls les vins rouges s’accordent aux fromages…

Chaque jeudi à 10h30 et 16h, venez essayer des accords étonnants entre deux Château Olivier blancs (2012 & 2017) et 4 fromages AOP venus tout droit d’une fromagerie locale. De 2 à 12 personnes – Réservation au moins 24h à l’avance

Château Olivier 175 Avenue de Bordeaux Léognan

