Tournus Saône-et-Loire Tournus EUR 15 15 Apprenez les bases de la dégustation, et découvrez des accords vins et fromages insoupçonnables, de façon ludique et pédagogique ! A l’aide de vos 5 sens, nous allons bousculer les idées reçues ! Vous ne dégusterez plus les fromages de la même façon ??

Sur réservation – 15 € / personne.

