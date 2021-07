Atelier Vins et Fromages Tournus, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Tournus.

Atelier Vins et Fromages 2021-07-15 – 2021-07-29

Tournus Saône-et-Loire

EUR 15 15 Balayez les idées reçues grâce à vos 5 sens !

De façon pédagogique et ludique, découvrez des accords Vins et Fromages parfaitement étonnants et qui deviendront incontournables !

Des accords que vous ne soupçonniez pas !

Dégustation d’accords vins et fromages (5 fromages / 5 vins).

La Bourgogne viticole n’aura plus aucun secret pour vous ! Attendez-vous à bouleverser vos papilles de façon divertissante !

dernière mise à jour : 2021-07-07 par