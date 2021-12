atelier Vins et Fromages Léognan, 29 janvier 2022, Léognan.

atelier Vins et Fromages Chemin de Peyssardet – 33850 Château Carbonnieux Léognan

2022-01-29 – 2022-01-29 Chemin de Peyssardet – 33850 Château Carbonnieux

Léognan Gironde

Atelier ludique et pédagogique pour apprendre à choisir le vin idéal (rouge, blanc, jeune, vieux…) selon le type de fromage (chèvre, vache, brebis, bleu, …). Les participants, assis autour d’une table, se laissent surprendre et guider par deux passionnés du goût, le fromager affineur de Léognan et un responsable du Château Carbonnieux.

L’atelier de dégustation est précédé d’une visite commentée du vignoble et des chais.

Atelier ludique et pédagogique pour apprendre à choisir le vin idéal (rouge, blanc, jeune, vieux…) selon le type de fromage (chèvre, vache, brebis, bleu, …). Les participants, assis autour d’une table, se laissent surprendre et guider par deux passionnés du goût, le fromager affineur de Léognan et un responsable du Château Carbonnieux.

L’atelier de dégustation est précédé d’une visite commentée du vignoble et des chais.

+33 5 57 96 56 20

Atelier ludique et pédagogique pour apprendre à choisir le vin idéal (rouge, blanc, jeune, vieux…) selon le type de fromage (chèvre, vache, brebis, bleu, …). Les participants, assis autour d’une table, se laissent surprendre et guider par deux passionnés du goût, le fromager affineur de Léognan et un responsable du Château Carbonnieux.

L’atelier de dégustation est précédé d’une visite commentée du vignoble et des chais.

CHATEAU CARBONNIEUX

Chemin de Peyssardet – 33850 Château Carbonnieux Léognan

dernière mise à jour : 2021-12-09 par