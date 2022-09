Atelier vins et fromages de Bourgogne Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Atelier vins et fromages de Bourgogne Dijon, 30 septembre 2022, Dijon. Atelier vins et fromages de Bourgogne

6 bis Rue Michelet la Source des Vins Dijon Côte-d’Or la Source des Vins 6 bis Rue Michelet

2022-09-30 – 2022-09-30

la Source des Vins 6 bis Rue Michelet

Dijon

Côte-d’Or Au cours de cet atelier, vous découvrirez l’alliance parfaite entre une sélection de vins et de fromages issue de producteurs locaux. Un voyage au c≈ìur de la Bourgogne, de son histoire, de son terroir ! info@otdijon.com +33 3 80 44 11 44 la Source des Vins 6 bis Rue Michelet Dijon

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-d'Or la Source des Vins 6 bis Rue Michelet Ville Dijon lieuville la Source des Vins 6 bis Rue Michelet Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Atelier vins et fromages de Bourgogne Dijon 2022-09-30 was last modified: by Atelier vins et fromages de Bourgogne Dijon Dijon 30 septembre 2022 6 bis Rue Michelet la Source des Vins Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or