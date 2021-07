Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, Gironde Atelier vins des îles La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En juillet, la Cité du Vin vous invite au voyage et à la découverte des régions viticoles du monde, le temps d’un atelier de dégustation. Dernière étape : les îles A l’occasion de ce dernier afterwork de l’été, nous vous invitons à embarquer sur les îles du bassin méditerranéen. A travers la dégustation de trois vins, vous découvrirez les spécificités d’une viticulture insulaire et les enjeux que cela implique. De Corse aux vignobles de Chypre en passant par ceux des Cyclades, nous vous emmènerons sur ces terroirs méconnus où les vignerons ont su protéger leur identité et leurs cépages locaux de Méditerranée. En partenariat avec : Evoinos Cyprus Wine Association, Vins de Corse, Greek Winemakers Federation « réservé aux personnes de plus de 18 ans »

PLEIN TARIF 18 € TARIF ABONNÉ 14,40 €

