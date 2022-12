ATELIER VINS & CHOCOLATS Aniane, 4 janvier 2023, Aniane .

ATELIER VINS & CHOCOLATS

Chemin des Conquêtes

Domaine des Conquêtes Aniane Hérault

2023-01-04 09:00:00 09:00:00 – 2023-12-23 12:00:00 12:00:00

Aniane

Hérault

Dans un cadre chaleureux et convivial, découvrez le monde fascinant du vin et du Chocolat ! Nous aurons le plaisir de vous présenter ces deux produits, de la plante à la dégustation ! Au programme : présentation du Domaine et de nos méthodes de travail, explication sur la fabrication du chocolat puis dégustation avec des accords chocolats-vins.

Dans un cadre chaleureux et convivial, découvrez le monde fascinant du vin et du Chocolat ! Nous aurons le plaisir de vous présenter ces deux produits, de la plante à la dégustation ! Au programme : présentation du Domaine et de nos méthodes de travail, explication sur la fabrication du chocolat puis dégustation avec des accords chocolats-vins.

domainedesconquetes.vin@outlook.fr +33 097144924 https://www.domainedesconquetes.fr/newpagedf7eeb8f

conquêtes

Aniane

dernière mise à jour : 2022-12-22 par