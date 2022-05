ATELIER VINS BLANCS & FROMAGES AU DOMAINE DU CHATEAU DE LA RAGOTIERE A LA REGRIPPIERE La Regrippière, 21 juillet 2022, La Regrippière.

ATELIER VINS BLANCS & FROMAGES AU DOMAINE DU CHATEAU DE LA RAGOTIERE A LA REGRIPPIERE La Regrippière

2022-07-21 – 2022-07-21

La Regrippière Loire-Atlantique La Regrippière

EUR 30 Savez-vous que 80 à 90 % des fromages préfèrent le vin blanc en accompagnement ?

Au Château de la Ragotière, on fait le pari de détrôner le rouge comme association traditionnelle du fromage et on vous accompagne dans la découverte de mariages subtils.

Au programme 5 vins et 5 fromages des plus classiques au plus surprenants. Muscadet, Chardonnays, Sauvignons mais aussi cépages plus insolites pour la région comme le Riesling, ou le Petit Manseng… pour une révélation toute en finesse. ///

De 2 à 10 personnes – 1h30 – 30€/ pers. – Réservation jusqu’à 48h avant

Atelier Vins blancs & fromages au domaine du Chateau de La Ragotière à la Regrippiere le jeudi 21 juillet et le samedi 12 aout à 18h30 à 18h30 et le vendredi 12 aout à 18h

info@freres-couillaud.com +33 2 40 33 60 56

Savez-vous que 80 à 90 % des fromages préfèrent le vin blanc en accompagnement ?

Au Château de la Ragotière, on fait le pari de détrôner le rouge comme association traditionnelle du fromage et on vous accompagne dans la découverte de mariages subtils.

Au programme 5 vins et 5 fromages des plus classiques au plus surprenants. Muscadet, Chardonnays, Sauvignons mais aussi cépages plus insolites pour la région comme le Riesling, ou le Petit Manseng… pour une révélation toute en finesse. ///

De 2 à 10 personnes – 1h30 – 30€/ pers. – Réservation jusqu’à 48h avant

La Regrippière

dernière mise à jour : 2022-05-04 par