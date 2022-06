ATELIER VINS BLANCS & FROMAGES À BORD DE LA TOUE DE NANTES, 10 septembre 2022, .

ATELIER VINS BLANCS & FROMAGES À BORD DE LA TOUE DE NANTES

2022-09-10 15:00:00 – 2022-09-10 17:00:00

Embarquez à bord de la belle Libellule pour une paisible balade sur l’Erdre. Découvrez la beauté des paysages, la faune, la flore, les belles demeures qui bordent les rives.

A bord, Camille vous fera déguster une sélection de 5 vins du Château de la Ragotière en accord parfait avec 5 fromages. Du plus classique au plus surprenant… Qui a dit que le fromage, c’était forcément avec le vin rouge ? Certainement pas nous ! Laissez-vous tenter par cet atelier qui allie gourmandise et convivialité dans un cadre unique.///

Départ du bassin Saint-Félix à Nantes.

De 4 à 12 personnes – 2h – 49€/pers. – Réservation jusqu’à 48h avant

