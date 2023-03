Composition et impression typographique de livres de bibliophilie, gravure sur bois Atelier Vincent Auger Saint-Loup Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Composition et impression typographique de livres de bibliophilie, gravure sur bois Atelier Vincent Auger, 1 avril 2023, Saint-Loup. Composition et impression typographique de livres de bibliophilie, gravure sur bois 1 et 2 avril Atelier Vincent Auger Présentation et démonstration de composition typographique manuelle avec les caractères Garamond, Baskerville, Plantin, Gill, Firmin-Didot, Cochin,

Exposition de bois gravés et d’épreuves imprimées sur papier chiffon des papeteries d’Arches, johannot et des papiers asiatique Kozo.

Fonte de caractères en plomb mobile sur une dondeuse avec un moule de fonte et un chassis de matrices gravées pour les caractères de composition.

Impression typographique de pages composées en plomb mobile et monté en page pour la constitution d’un livre de bibliophilie.

Impression d’une planche de bois gravé par des artistes. Atelier Vincent Auger 9, grande rue 41320 Saint-Loup 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 63 34 94 86 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/atelierVincentAuger/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 composition typographique fonderie de caractères Copyright Vincent Auger

