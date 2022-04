Atelier vin & yoga

Atelier vin & yoga, 12 juillet 2022, . Atelier vin & yoga

2022-07-12 – 2022-07-12 EUR 15 Venez vous détendre lors d’une séance de yoga au cœur de notre vignoble.

Pour commencer, nous vous proposons une visite de la propriété, puis place au cours de yoga et enfin dégustation de vin ou de jus de raisin.

Sur réservation par téléphone uniquement.

Matériel fourni.

Restauration et buvette sur place. Venez vous détendre lors d’une séance de yoga au cœur de notre vignoble.

Pour commencer, nous vous proposons une visite de la propriété, puis place au cours de yoga et enfin dégustation de vin ou de jus de raisin.

Sur réservation par téléphone uniquement.

Matériel fourni.

Restauration et buvette sur place. +33 5 56 09 04 14 Venez vous détendre lors d’une séance de yoga au cœur de notre vignoble.

Pour commencer, nous vous proposons une visite de la propriété, puis place au cours de yoga et enfin dégustation de vin ou de jus de raisin.

Sur réservation par téléphone uniquement.

Matériel fourni.

Restauration et buvette sur place. Château De La Croix dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville