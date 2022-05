Atelier vin thématique à Quai Cyrano : vins boisés

2022-10-03 18:30:00 – 2022-10-03 20:00:00 EUR 38 38 Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “vins boisés”.

Présenté par Chrystel Oenologie, cet atelier vous permettra d’aborder le vin de manière plus approfondie pendant 1h30.

Les vins boisés renferment une multitudes de secrets bien dissimulés derrière des nez d’exception. Pourquoi, comment, quand, combien ? Et tellement d’autres questions encore auxquelles vous aurez des réponses.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “vins boisés”.

