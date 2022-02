Atelier vin thématique à Quai Cyrano : vins bio, vins sans sulfites Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Atelier vin thématique à Quai Cyrano : vins bio, vins sans sulfites Bergerac, 4 avril 2022, Bergerac. Atelier vin thématique à Quai Cyrano : vins bio, vins sans sulfites Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

2022-04-04 18:30:00 – 2022-04-04 20:00:00 Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac Dordogne Bergerac EUR 38 38 BILLETTERIE OUVERTE PROCHAINEMENT Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “vins bio, vins sans sulfites”. Présenté par Chrystel Oenologie, cet atelier vous permettra d’aborder le vin de manière plus approfondie pendant 1h30.

Tout ce que vous vous êtes toujours demandé sur les vins bios, regroupé ici, pour vous ! Des mots simples et des réponses claires, vous saurez tout !



Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

