Atelier vin thématique à Quai Cyrano : verres noirs et vins, 5 septembre 2022, .

Atelier vin thématique à Quai Cyrano : verres noirs et vins

2022-09-05 18:30:00 – 2022-09-05 20:00:00

EUR 38 38 Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “verres noirs et vins”.

Présenté par Chrystel Oenologie, cet atelier vous permettra d’aborder le vin de manière plus approfondie pendant 1h30.

Verres noirs et vins… Et pourquoi pas ? A l’heure où l’esthétique nous guide chaque jour, pourquoi ne pas lâcher prise et déguster … à l’aveugle. On ne vous dira rien ! Mais vous saurez tout.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Marie Grasseau

