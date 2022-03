Atelier vin thématique à Quai Cyrano : Les vins rosés Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Atelier vin thématique à Quai Cyrano : Les vins rosés Bergerac, 13 juin 2022, Bergerac. Atelier vin thématique à Quai Cyrano : Les vins rosés Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

2022-06-13 – 2022-06-13 Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac Dordogne EUR 38 38 BILLETTERIE OUVERTE PROCHAINEMENT Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “Les vins rosés”. Présenté par Chrystel Oenologie, cet atelier vous permettra d’aborder le vin de manière plus approfondie pendant 1h30.

A la suite de cet atelier, vous pourrez placer “cuisse de nymphe” dans vos conversations gourmandes, et utiliser “incarnadine” au scrabble … Inutile de nous remercier, c’est avec grand plaisir !

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

