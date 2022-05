Atelier vin thématique à Quai Cyrano : les vins blancs, 9 mai 2022, .

Atelier vin thématique à Quai Cyrano : les vins blancs

2022-05-09 – 2022-05-09

Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “les vins blancs”. Présenté par Chrystel Oenologie, cet atelier vous permettra d’aborder le vin de manière plus approfondie pendant 1h30.

Si vous pensez qu’un vin blanc est juste un vin blanc, vous devriez venir à cet atelier. Du plus sec au plus sucré en passant par la méthode de production la plus originale, la Dordogne n’a pas fini de vous étonner !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Marie Grasseau

