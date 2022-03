Atelier vin thématique à Quai Cyrano : de la vigne aux vins : Vins de France, IGP, AOP ? – ANNULE Bergerac, 7 mars 2022, Bergerac.

Atelier vin thématique à Quai Cyrano : de la vigne aux vins : Vins de France, IGP, AOP ? – ANNULE Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

2022-03-07 18:30:00 – 2022-03-07 20:00:00 Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac Dordogne

EUR 38 38 EVENEMENT ANNULE

Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “de la vigne aux vins : Vins de France, IGP, AOP ?”. Présenté par Chrystel Oenologie, cet atelier vous permettra d’aborder le vin de manière plus approfondie pendant 1h30.

Parce qu’une bonne bouteille, c’est avant tout des savoirs faire, des hommes et des femmes, des sols et des climats. Venez découvrir ce qui participe à l’identité unique de nos vins.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

+33 5 53 57 03 11

Marie Grasseau

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

dernière mise à jour : 2022-03-04 par