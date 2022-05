Atelier vin thématique à Quai Cyrano : accord mets et vins

Atelier vin thématique à Quai Cyrano : accord mets et vins, 5 décembre 2022, . Atelier vin thématique à Quai Cyrano : accord mets et vins

2022-12-05 18:30:00 – 2022-12-05 20:00:00 EUR 38 38 Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “accord mets et vins”.

Présenté par Chrystel Oenologie, cet atelier vous permettra d’aborder le vin de manière plus approfondie pendant 1h30.

n moment de partage et d’échange, un moment gourmand. Des idées sans fausse note pour les fêtes de fin d’années.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Quai Cyrano vous convie à un atelier vin thématique : “accord mets et vins”.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

