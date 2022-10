Atelier vin : dégustation de vins d’appellation du Sud-Ouest Montignac-Lascaux, 18 octobre 2022, Montignac-Lascaux.

Atelier vin : dégustation de vins d’appellation du Sud-Ouest

Espace Nelson Mandela Salle espace temps libre Montignac-Lascaux Dordogne Salle espace temps libre Espace Nelson Mandela

2022-10-18 19:00:00 – 2022-10-18

Salle espace temps libre Espace Nelson Mandela

Montignac-Lascaux

Dordogne

L’Amicale Laïque vous propose un atelier de découverte et de dégustation autour du vin.

Venez apprendre et découvrir l’oenologie, et plus particulièrement pour cette séance, les vins d’appellation du Sud-Ouest, avec M. Dellac et M. Barbazanges.

Un repas froid vous sera proposé afin d’appréhender au mieux cette soirée thématique autour du vin.

Venez apprendre et découvrir l’oenologie, et plus particulièrement pour cette séance, les vins d’appellation du Sud-Ouest, avec M. Dellac et M. Barbazanges.

+33 5 53 51 86 88

©vinotrip

Salle espace temps libre Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux

dernière mise à jour : 2022-10-08 par