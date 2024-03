Atelier Vin Chocolat Geaune, mercredi 17 avril 2024.

Atelier Vin Chocolat Geaune Landes

Du vin ? Du chocolat ? Et pourquoi pas les 2 ? Venez déguster d’harmonieuses associations imaginées par Thierry Dupouy, vigneron et David Lemée, chocolatier. Puis à votre tour, amusez vous à créer de subtils accords. Convivialité et gourmandise au rdv ! Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine reservation@tursan.fr

