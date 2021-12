Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Atelier vin à Quai Cyrano – Copie Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Atelier vin à Quai Cyrano – Copie Bergerac, 20 octobre 2022, Bergerac. Atelier vin à Quai Cyrano – Copie Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

2022-10-20 18:30:00 – 2022-10-20 19:30:00 Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Initiez-vous aux essentiels de la dégustation ! Qu'est ce que le vin, comment est-il produit, comment le déguster… le tout animé par l'équipe de la Maison des Vins | Quai Cyrano. Cet atelier s'organise autour d'une dégustation technique de 5 vins, chaque 3ème jeudi du mois. Un petit prix pour 1 heure de découverte : 15€ l'atelier on fonce ! En plus, les cours sont limités à 10 personnes, ce qui vous garantit une chouette qualité d'apprentissage.

