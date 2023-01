ATELIER VIENNOISERIE Foussais-Payré Foussais-Payré Catégories d’Évènement: Foussais-Payré

Vendée

ATELIER VIENNOISERIE
Les Ateliers du Goût
1 rue Mélusine
Foussais-Payré
Vendée

2023-02-04

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine

Foussais-Payré

Vendée L’atelier peut accueillir entre 6 et 10 personnes et s’adresse plutôt aux adultes et aux adolescents. Tarif : 35,00€ / participant

Durée : 2h30

Sur réservation Venez apprendre ou réapprendre à faire vos propres croissants, pains au chocolat et autres viennoiseries aux Ateliers du Goût ! ateliers.du.gout@wanadoo.fr +33 2 51 00 03 26 https://www.ateliers-du-gout.com/ Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré

