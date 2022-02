Atelier Vielle à Roue Le Poirier,Lentilly (69)

Le Poirier, Lentilly (69), le samedi 5 mars à 14:00

La bourrée 3 temps : écriture binaire et ternaire – Bourrées 3 temps en Auvergne – Bourrées 3 temps en Morvan droles_doiseaux (arobase) yahoo .fr *source : événement [Atelier Vielle à Roue](https://agendatrad.org/e/33948) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Clémence GUIFFRAY Le Poirier,Lentilly (69) Le Poirier, 69210 Lentilly, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T17:00:00

