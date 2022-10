Atelier vidéo Mimbaste Mimbaste Catégories d’évènement: Landes

Mimbaste

Atelier vidéo Mimbaste, 6 novembre 2022, Mimbaste. Atelier vidéo

1182 Route d’Orthez Brocante Éco Solidaire Mimbaste Landes OT Pays d’Orthe et Arrigans Brocante Éco Solidaire 1182 Route d’Orthez

2022-11-06 10:00:00 – 2022-11-06 17:30:00

Brocante Éco Solidaire 1182 Route d’Orthez

Mimbaste

Landes Mimbaste EUR 20 Venez apprendre à faire de superbes vidéos avec votre smartphone. Animé par 364 Prod. Inscription par sms. Repas en auberge espagnole. Venez apprendre à faire de superbes vidéos avec votre smartphone. Animé par 364 Prod. Inscription par sms. Repas en auberge espagnole. +33 6 50 62 28 15 © Brocante éco-solidaire

Brocante Éco Solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste

dernière mise à jour : 2022-10-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mimbaste Autres Lieu Mimbaste Adresse Mimbaste Landes OT Pays d'Orthe et Arrigans Brocante Éco Solidaire 1182 Route d'Orthez Ville Mimbaste lieuville Brocante Éco Solidaire 1182 Route d'Orthez Mimbaste Departement Landes

Mimbaste Mimbaste Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mimbaste/

Atelier vidéo Mimbaste 2022-11-06 was last modified: by Atelier vidéo Mimbaste Mimbaste 6 novembre 2022 1182 Route d'Orthez Brocante Éco Solidaire Mimbaste Landes OT Pays d'Orthe et Arrigans Landes Mimbaste

Mimbaste Landes