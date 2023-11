Atelier vidéo : comment se crée une fake-news dans le quartier ? Bibliothèque François Villon Paris, 21 février 2024, Paris.

Le vendredi 23 février 2024

de 15h00 à 18h00

Le jeudi 22 février 2024

de 15h00 à 18h00

Le mercredi 21 février 2024

de 15h00 à 18h00

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. gratuit

Atelier sur 3 séances proposé par l’association Labomatique

Ateliers d’analyse, d’écriture et de réalisation d’une courte

vidéo sur 3 séances en direction d’enfants à partir de 8 ans.



Comprendre

comment se crée une fake-news dans le quartier : à partir d’une « fausse-nouvelle »

donnée et à l’aide de micros-trottoirs et ateliers d’écriture,

remonter aux origines de cette fake-news et comprendre comment elle se crée et

se diffuse.

Depuis 2007, l’association LABOmatique propose des ateliers audiovisuels, sociaux ou éducatifs, en direction de publics de tout âge, pouvant être en situation de fragilités, psychologiques ou sociales.

Un exemple de film réalisé par l’association :

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : https://bibliotheques.paris.fr/ +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR

