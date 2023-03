SUBLIMER LE QUOTIDIEN Atelier Victoria Lebrero, parurier floral Atelier Victoria Lebrero, 31 mars 2023, Lorient.

Parce que le beau naît de la façon dont la lumière et la composition transforment le sujet.

Une branche délicate, le galbe d’un pétale, l’éclat d’une goutte de rosée. Le monde végétal nous inspire. Les collections présentées par notre atelier prennent pied au creux des forêts. L’atelier crée des accessoires uniques composés de fleurs de soie. Notre axe de travail consiste à interpréter la nature en créant des accessoires et des bijoux aux courbes délicates, parsemés de fleurs et de boutons de cristal. Le sublime surgit d’une simple branche posée sur un chignon parce que la différence se mesure parfois dans les plus infimes détails. Alors, le végétal devient bijou.

Nous vous proposons de découvrir notre univers et l’infinie richesse des matières que nous aimons travailler.

La technique de la parure florale reste inchangée depuis le XVIII siècle. Nous teignons notre soie, fabriquons nos fleurs et composons nos bijoux à la main.

Au programme, présentation des outils (fers boules et pince à gaufrer) et démonstration du modelage d’un pétale de fleurs en soie.

Atelier Victoria Lebrero 16 rue Maréchal Foch, 56100 Lorient

2023-03-31T14:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

Atelier textile Bijoux

