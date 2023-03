La Châtre, Ville et Métiers d’Art – Atelier Victoria B Atelier Victoria.B, 27 mars 2023, La Châtre.

Artisan Sellier Harnacheur et Maroquinière, je vous invite à venir me rendre visite dans mon petit atelier place Guy Bonjour, à coté du restaurant La Tosca, derrière le Palais de Justice à la Châtre.

Vous découvrirez dans mon atelier le travail du cuir, sous plusieurs formes .

Je crée toute sorte d’articles de maroquinerie: porte clé, bracelet, porte monnaie, porte feuille, trousse, pochette, sac à main ou de voyage etc… Mais aussi tout ce qui concerne le harnachement pour les equidés, canidés,tels que collier, licol, filet, longe, matériel d’attelage et bien d’autre chose encore…

Vous devouvrirez le point sellier, couture réalisée à la main, et selon le travail que j’aurrai à réaliser le jour de votre venu, vous en decouvrirez un peu plus sur mon activité comme par exemple la réparation et la restauration d’articles en cuir, une vrai fierté de redonner vie à de nombreux articles !

A bientôt , pour decouvrir ma passion .

Prenez rendez-vous au 0664252204

