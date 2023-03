Portes ouvertes de l’atelier Vézanne Atelier Vézanne Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Portes ouvertes de l’atelier Vézanne Atelier Vézanne, 1 avril 2023, Malicorne-sur-Sarthe. Portes ouvertes de l’atelier Vézanne 1 et 2 avril Atelier Vézanne Dans l’atelier de Clélia, l’artisan d’art, venez découvrir les étapes de fabrication des bijoux de l’atelier Vézanne, du choix des motifs dans les céramiques anciennes à la fabrication des cabochons par brasage à l’argent.

Une fabrication entièrement artisanale à découvrir. Et pour finir la visite, vous découvrirez les bijoux terminés plaqués argent ou plaqués or.

Des collections originales de différentes couleurs pour des bijoux uniques (pendentifs, boucles d’oreilles, bracelets, bagues, broches, boutons de manchette, …). Atelier Vézanne 23 rue Victor Hugo 72270 Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.vezanne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliervezanne/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/ateliervezanne/?hl=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 bijoux fait main bijoux uniques French Wanderers

