Assistez à un concert d’Alto dans un atelier de vitrail Atelier Veyrier du Muraud Romilly-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Romilly-sur-Seine Assistez à un concert d’Alto dans un atelier de vitrail Atelier Veyrier du Muraud Romilly-sur-Seine, 16 septembre 2023, Romilly-sur-Seine. Assistez à un concert d’Alto dans un atelier de vitrail Samedi 16 septembre, 15h00 Atelier Veyrier du Muraud entrée libre Assistez à un concert d’Alto donné par les élèves du conservatoire de Romilly-sur-Seine, au sein de l’atelier, souligné par une projection de films du travail de peinture d’Anne Veyrier du Muraud. Atelier Veyrier du Muraud 37 rue du champ chardon 10100 Romilly sur Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est 06 19 58 12 30 http://www.veyrierdumuraud.fr https://www.youtube.com/@atelierveyrierdumuraud Cet atelier de Vitrail et de Peinture sur verre est installé dans une ancienne bonneterie romillone. zone d’habitations, possibilité de se garer au parking du cimetière du champ chardon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 @atelierveyrierdumuraud Détails Catégories d’Évènement: Aube, Romilly-sur-Seine Autres Lieu Atelier Veyrier du Muraud Adresse 37 rue du champ chardon 10100 Romilly sur Seine Ville Romilly-sur-Seine Departement Aube Lieu Ville Atelier Veyrier du Muraud Romilly-sur-Seine latitude longitude 48.503041;3.736115

Atelier Veyrier du Muraud Romilly-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romilly-sur-seine/