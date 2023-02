Démonstrations de peinture sur verre et présentation du métier de verrier Atelier Veyrier du Muraud Romilly-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Démonstrations de peinture sur verre et présentation du métier de verrier Atelier Veyrier du Muraud, 1 avril 2023, Romilly-sur-Seine. Démonstrations de peinture sur verre et présentation du métier de verrier 1 et 2 avril Atelier Veyrier du Muraud Je vous accueille dans mon atelier pour la première fois, depuis les travaux d’agrandissement qui auront duré pendant plus d’un an.

Je vous invite donc le week-end du 1er et 2 avril, à venir découvrir mon atelier (habituellement fermé au public).

L’occasion de vous présenter mon travail, mes outils, vous raconter comment on réalise un vitrail, discuter et échanger, mais aussi vous raconter ma démarche artistique dans tout cela. Je vous raconterais comment, de cet art monumental qu’est le vitrail, j’ai eu envie de proposer un art subtil pour sublimer nos intérieurs.

Pour rendre cette journée encore plus glamour, je réaliserai des peintures sur verre tout au long de la journée.

Ce sera aussi l’occasion pour vous, de découvrir quelques unes de mes créations, dont mes rondels oiseaux qui seront pour l’occasion installés en nuées. On pourra, alors, philosopher ensemble en se demandant à quel point par sa beauté et sa façon de transcender la lumière, le vitrail est bien un art privilégié pour sublimer le quotidien. Atelier Veyrier du Muraud 37 rue du champ chardon 10100 Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine 10100 Aube Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

