MOSAÏC, le jardin des cultures et le Relais Nature du Parc de la Deûle participent aux « Rendez-vous aux jardins : les jardins face au changement climatique ». **Atelier animé par Nature Résiliente** De tout temps, l’Homme a fait macérer des plantes dans du liquide afin d’en capturer l’essence et les vertus, pour fabriquer des soins, cuisiner ou entretenir son intérieur. Nature Résiliente vous fait redécouvrir ces gestes simples autour de plantes communes que l’on peut trouver au jardin. Les participants réaliseront leurs propres macérats de souci, de plantain, de lavande, des plantes communes que l’on trouve facilement dans la nature ou au jardin. Puis, ils pourront également réaliser un baume contre les piqures d’insectes, un autre au calendula ou encore un vinaigre des « quatre voleurs » pour l’entretien de la maison ! Ils découvriront même comment réaliser une huile parfumée pour la cuisine. Chacun repartira avec certaines de ces préparations. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. **Au programme des « Rendez-vous aux jardins » au Relais Nature :** • Vendredi 3 juin [CONFÉRENCE] Arbres et microclimat : en forêt et en ville • Samedi 4 juin [ATELIER] Vert par Nature : le macérat dans tous ses états [CONFÉRENCE] Les parasites des jardins et les méthodes de lutte bio • Samedi 4 juin & dimanche 5 juin [ATELIER] Création en famille d’une presse à végétaux **Au programme sur l’autre rive, à MOSAÏC, le jardin des cultures :** • Samedi 4 & dimanche 5 juin [CHANTIER PARTCIPATIF] Avec les jardiniers du parc • Dimanche 5 juin [SPECTACLE] Improvisations (compagnie Alto) **« Les Rendez-vous aux jardins » sont un événement de « La Grande Traversée ».** La Grande Traversée : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. > Du mardi 17 au dimanche 22 mai : **Fête de la Nature** au Relais Nature du Parc de la Deûle > Vendredi 20 mai : **Opéra** **_live_** en plein air à MOSAÏC > Jeudi 26 mai : **Fête du Pont** : Ensemble c’est mieux ! entre MOSAÏC et le Relais Nature > Dimanche 29 mai : **Fête des mômes** : Toit et moi à MOSAÏC > Du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin : **Rendez-vous aux jardins** à MOSAÏC et au Relais Nature Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr/](https://enm.lillemetropole.fr/)](https://enm.lillemetropole.fr/)

Tarif : 4€ / 3€, nombre de places limité

