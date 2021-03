Plédéliac Plédéliac 22270, Plédéliac Atelier « vers une autonomie alimentaire grâce au potager et verger » Plédéliac Catégories d’évènement: 22270

Plédéliac

Atelier « vers une autonomie alimentaire grâce au potager et verger », 3 avril 2021-3 avril 2021, Plédéliac. Atelier « vers une autonomie alimentaire grâce au potager et verger » 2021-04-03 15:00:00 – 2021-04-03 17:00:00

Plédéliac 22270 Dans le cadre de la 16e semaine pour les alternatives aux pesticides, Le Clos à Plédéliac vous propose un atelier au Jardin Clos « Vers une autonomie alimentaire grâce au potager et verger ». Atelier gratuit sur inscription uniquement. Dans le cadre de la 16e semaine pour les alternatives aux pesticides, Le Clos à Plédéliac vous propose un atelier au Jardin Clos « Vers une autonomie alimentaire grâce au potager et verger ». Atelier gratuit sur inscription uniquement.

Détails Catégories d’évènement: 22270, Plédéliac Autres Lieu Plédéliac Adresse Ville Plédéliac