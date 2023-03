Un weekend pour découvrir le travail du verre, du bois, de la pierre, du métal, de la terre, du fil de fer dans mon atelier. Atelier verre Victor Loiselet Vaudes Catégories d’Évènement: Aube

Un weekend pour découvrir le travail du verre, du bois, de la pierre, du métal, de la terre, du fil de fer dans mon atelier. Atelier verre Victor Loiselet, 1 avril 2023, Vaudes. Un weekend pour découvrir le travail du verre, du bois, de la pierre, du métal, de la terre, du fil de fer dans mon atelier. 1 et 2 avril Atelier verre Victor Loiselet Lors de ces 2 jours j’ouvrirai les portes de mon atelier et je proposerai aux visiteurs:

-la découverte et la visite de mon atelier avec les différents outils, les matières premières, les moules, le matériel de cuisson, le matériel de finition

– l’explication du processus de création de mes pièces ainsi que les différentes techniques que j’utilise pour les réaliser

– la démonstration de mon savoir faire pour travailler le verre et ainsi que le vitrail

-l’exposition de pièces réalisées à l’atelier

Les autres artisans d'art feront de même en expliquant aussi chacun leurs techniques et en montrant leurs oeuvres.

