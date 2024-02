ATELIER VENTE ET RÉPARATION DE VÉLOS Préserville, samedi 2 mars 2024.

La Recyclante est une association créée en 20217. L’objectif a été, dès le départ, de mettre en place et d’assurer la gestion d’une recyclerie valorisation et gestion innovante des déchets par la collecte, le tri, la remise en état d’objets…

Cette fois, vous retrouverez la Recyclante sur le marché de Préserville ce samedi 2 mars de 8h30 à 12h30, pour une vente de vélos de seconde main révisés, et du conseil si besoin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 08:30:00

fin : 2024-03-02 12:30:00

Préserville 31570 Haute-Garonne Occitanie larecyclante@gmail.com

