Atelier vendanges au Château du Payre Cardan Cardan Catégories d’évènement: Cardan

Gironde

Atelier vendanges au Château du Payre Cardan, 24 septembre 2022, Cardan. Atelier vendanges au Château du Payre Le Vic Château du Payre Cardan

2022-09-24 – 2022-04-28 Le Vic Château du Payre

Cardan Gironde Cardan EUR 50 Atelier vendange en matinée, puis repas convivial et visite l’après midi. Atelier vendange en matinée, puis repas convivial et visite l’après midi. +33 5 56 62 60 91 Atelier vendange en matinée, puis repas convivial et visite l’après midi. Château du Payre

Le Vic Château du Payre Cardan

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cardan, Gironde Autres Lieu Cardan Adresse Le Vic Château du Payre Ville Cardan lieuville Le Vic Château du Payre Cardan Departement Gironde

Cardan Cardan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cardan/

Atelier vendanges au Château du Payre Cardan 2022-09-24 was last modified: by Atelier vendanges au Château du Payre Cardan Cardan 24 septembre 2022 Cardan Gironde

Cardan Gironde