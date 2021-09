Barsac Barsac Barsac, Gironde Atelier vendanges au Château Caillou Barsac Barsac Catégories d’évènement: Barsac

Gironde

Atelier vendanges au Château Caillou Barsac, 1 octobre 2021, Barsac. Atelier vendanges au Château Caillou 2021-10-01 09:30:00 – 2021-10-15 12:30:00

Barsac Gironde Barsac EUR 39 59 Les vendanges, le moment le plus exaltant de l’année dans un vignoble, le Château Caillou vous ouvre ses portes pour participer à l’effervescence des vendanges. Attention, dates exactes encore à définir ! Courant octobre, vendange du vin blanc liquoreux Sauternes. Au programme :

09h30 : Accueil autour d’un café avec présentation de la propriété et des techniques de vendanges par minimum 1 encadrant vigneron.

10h00 : Accompagnement par un professionnel dans une parcelle de vigne pour 1h à 1h30 de vendanges. Selon les conditions météorologiques et la maturité des raisins, l’atelier pourra être concentré uniquement sur le travail au chai, également passionnant à cette période de l’année.

11h30 : Visite de la propriété & dégustation.

dernière mise à jour : 2021-08-19

